Осторожно, заморозки! На скользкой Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля

В трех машинах было восемь человек, никто из них не пострадал. Движение по окружной дороге в сторону Петербургского шоссе нарушено.

В пятницу вечером температура неожиданно понизилась до минуса и дороги стали скользкими, поэтому по всему Таллинну произошло много небольших аварий.

Полиция призывает водителй учитывать состояние дорог и придерживаться небольшой скорости.