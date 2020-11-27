Осторожно! В Эстонии участились кражи автомобильных катализаторов

Как сказал Delfi ведущий следователь юго-восточного отделения Маргус Пухм, в основном в орбиту внимания злоумышленников попадают автомобили возле жилых домов в спальных районах. Как правило, кражи происходят в ночное время.

По словам Пухма, расследование данных случаев сейчас продолжается. Если человек замечает, что возле его дома и припаркованных автомобилей происходит что-то странное, то он должен сообщить об этом по номеру 112.

Также полиция советует по возможности парковаться в хорошо освещенном месте, где ходят люди.

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