23.10.2019, 15:55

Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"


rus.delfi.ee
EST
Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"
Поддельные деньги Полиция

За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой "Movie money". Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет Департамент полиции и погранохраны.

Такие купюры используются для съемок фильмов. Например, если в таком-то фильме герой раскидывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для такой сцены используются как раз такие "киношные деньги".

Сама по себе купюра достоинством в 50 евро является наиболее часто подделываемой купюрой, поэтому, если к вам на руки попадает 50 евро, такую купюру надо тщательно проверить.

Как отличить реквизит от настоящей купюры:

  • На "киношных" деньгах нет многих защитных элементов, которые всегда есть на настоящих деньгах, например, нет голограмм.
  • На настоящей купюре под флагом Европейского Союза стоит подпись президента Европейского центрального банка — "Mario Draghi", а не "Movie Money".
  • На "киношную"" купюру нанесен текст на английском языке, что это не платежное средство и купюра используется к качестве реквизита для киносъемок.


Если вам часто приходится иметь дело с наличными деньгами, советует обратить внимание на эту информацию: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.et.html

Полиция просит рассказать о том, как отличить настоящую купюру от подделки своим коллегам и близким.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: