Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"

Такие купюры используются для съемок фильмов. Например, если в таком-то фильме герой раскидывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для такой сцены используются как раз такие "киношные деньги".

Сама по себе купюра достоинством в 50 евро является наиболее часто подделываемой купюрой, поэтому, если к вам на руки попадает 50 евро, такую купюру надо тщательно проверить.

Как отличить реквизит от настоящей купюры:

На "киношных" деньгах нет многих защитных элементов, которые всегда есть на настоящих деньгах, например, нет голограмм.

На настоящей купюре под флагом Европейского Союза стоит подпись президента Европейского центрального банка — "Mario Draghi", а не "Movie Money".

На "киношную"" купюру нанесен текст на английском языке, что это не платежное средство и купюра используется к качестве реквизита для киносъемок.



Если вам часто приходится иметь дело с наличными деньгами, советует обратить внимание на эту информацию: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.et.html

Полиция просит рассказать о том, как отличить настоящую купюру от подделки своим коллегам и близким.