Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"

Такие купюры используются для съемок фильмов. Например, если в таком-то фильме герой раскидывает деньги или купается в них, то с большой вероятностью для такой сцены используются как раз такие "киношные деньги".
Сама по себе купюра достоинством в 50 евро является наиболее часто подделываемой купюрой, поэтому, если к вам на руки попадает 50 евро, такую купюру надо тщательно проверить.
Как отличить реквизит от настоящей купюры:
- На "киношных" деньгах нет многих защитных элементов, которые всегда есть на настоящих деньгах, например, нет голограмм.
- На настоящей купюре под флагом Европейского Союза стоит подпись президента Европейского центрального банка — "Mario Draghi", а не "Movie Money".
- На "киношную"" купюру нанесен текст на английском языке, что это не платежное средство и купюра используется к качестве реквизита для киносъемок.
Если вам часто приходится иметь дело с наличными деньгами, советует обратить внимание на эту информацию: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.et.html
Полиция просит рассказать о том, как отличить настоящую купюру от подделки своим коллегам и близким.
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