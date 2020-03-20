Осторожно! Почему ни в коем случае нельзя переливать дезинфицирующее средство в питьевые бутылки

Например, поступил звонок о человека, который перелил дезинфицирующее средство в первую попавшуюся бутылку, а спустя некоторое время случайно сделал из нее же глоток, и теперь звонит узнать, не смертельно ли это.

Также звонят люди, которые вообще не знают, как пользоваться дезинфицирующими средствами. Например, они спрашивают, если распылить дезинфицирующее средство в воздух, станет ли он от этого чище? Можно ли распылять средство на животных и детей? И первое, и второе, конечно же, делать нельзя.

В основном средства для дезинфекции содержат какой-либо алкоголь: этиловый или изопропиловый спирт, метанол и т.д. Последний опасно употреблять внутрь. В случае попадания средства в рот, нужно его тщательно прополоскать водой.

Кто-то использует для дезинфекции 30% уксус, что бесполезно. Распылять уксус или любое другое дезинфицирующее средство в воздух также не стоит — оно может попасть в дыхательные пути и вызвать кашель и проблемы с дыханием.

Больше информации можно найти на странице www.16662.ee.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!