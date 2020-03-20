Осторожно! Почему ни в коем случае нельзя переливать дезинфицирующее средство в питьевые бутылки

Например, поступил звонок о человека, который перелил дезинфицирующее средство в первую попавшуюся бутылку, а спустя некоторое время случайно сделал из нее же глоток, и теперь звонит узнать, не смертельно ли это.
Также звонят люди, которые вообще не знают, как пользоваться дезинфицирующими средствами. Например, они спрашивают, если распылить дезинфицирующее средство в воздух, станет ли он от этого чище? Можно ли распылять средство на животных и детей? И первое, и второе, конечно же, делать нельзя.
В основном средства для дезинфекции содержат какой-либо алкоголь: этиловый или изопропиловый спирт, метанол и т.д. Последний опасно употреблять внутрь. В случае попадания средства в рот, нужно его тщательно прополоскать водой.
Кто-то использует для дезинфекции 30% уксус, что бесполезно. Распылять уксус или любое другое дезинфицирующее средство в воздух также не стоит — оно может попасть в дыхательные пути и вызвать кашель и проблемы с дыханием.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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