Осторожно! От имени SEB рассылаются мошеннические письма

„Если в ваш почтовый ящик придет письмо с заголовком "Teil on võrgus 2 uut dokumenti" (”В вашей сети два новых документа”), то не открывайте содержащуюся в данном письме ссылку. Речь идет о мошенническом письме, которое может привести на мнимую страницу банка SEB, где просят войти в интернет-банк”, — предупреждает Департамент государственной инфосистемы (RIA).

По информации RIA в данном случае мы имеем дело с попыткой получить пароли доверчивых пользователей. ”Внимание нужно обратить на то, что ссылка ведет на страницу, адресом которой не является домен seb.ee”, — говорится в предупреждении RIA.