07.04.2020, 12:50
Осторожно, новый способ кражи денег! Мошенник позвонил в отдел кадров и попросил перевести зарплату на другой счет(7)
У одного человека мошенник украл деньги очень необычным способом — через отдел кадров на его работе.
У одного человека мошенник украл деньги очень необычным способом — через отдел кадров на его работе.
6 апреля в полиции обратился человек с сообщением о том, что в отдел картов его фирмы написал неизвестный человек и, представившись руководителем фирмы, попросил перевести зарплату на новый банковский счет.
Сотрудник кадровой службы перевела деньги на тот банковский счет, ничего не заподозрив, но позже выяснилось, что счет — чужой, и туда ушли деньги.
Обманутый человек позвонил в полицию, после чего было инициировано уголовное производство для выяснения деталий происшествия.
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