Осторожно! Мошенники высылают письма от имени КаПо и Европола

В письме, в котором по имени обращаются к конкретному человеку, сообщается, что человек унаследовал в Западно-Африканском государстве Того три миллиона долларов, которые уже перечислены на счет наследника, но Европол и КаПо задержали перевод. Для получения денег надо заплатить 500 евро и получить сертификат, который подтвердит, что деньги имеют честное происхождение. До сообщения о необходимости уплатить налог человеку может быть также выслано извещение о наследстве с предупреждением, что деньги могут быть задержаны. Это мошенничество и ни в коем случае не надо никуда переводить деньги.

Веб-констебль Андеро Сепп пояснил, что похожие схемы неоднократно использовались и ранее, когда для получения мнимого наследства, посылки или выигрыша в лотерею от получателя требуют уплатить деньги под предлогом налога или таможенной пошлины.

"Для того, чтобы письмо выглядело достовернее, мошенники используют названия и логотипы известных и заслуживающих доверия фирм или организаций. Например, летом стали поступать звонки от имени банков, раньше были случаи, когда мошенники по телефону представляются сотрудниками государственных учреждений. В последнем случае письмо отравлено от имени Европола и в письме содержится предупреждение, что если человек не заплатит налог, то его могут вызвать в КаПо на допрос", — рассказал Андеро Сепп.

К данному моменту в полицию поступило сообщение об одном письме и получатель не понес материального ущерба. Вероятно, что такие письма были разосланы нескольким людям.

Сепп добавил, что при получении такого письма об этом следует сообщить полиции и ничего не платить. „Как правило, после того, как человек заплатит один раз, следует требование заплатить еще. Таким образом человек может лишиться тысяч евро, а надежды получить крупное наследство так и не реализуются", — предостерегает от мошенничества веб-полицейский.

Если вы получите такие письмо:

· Подумайте, насколько реально получение такого наследства.

· Проверьте адрес электронной почты отправителя.

· При необходимости свяжитесь с организацией, от имени которой пришло сообщение. Контакты найдите сами с официального сайта.