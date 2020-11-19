Осторожно! Мошенники высылают письма от имени КаПо и Европола

На этой неделе веб-констеблю сообщили о полученном местным жителем от имени Европола письме, в котором сообщается, что человек получил большое наследство, но для получения денег надо заплатить налог в 500 евро.
В письме, в котором по имени обращаются к конкретному человеку, сообщается, что человек унаследовал в Западно-Африканском государстве Того три миллиона долларов, которые уже перечислены на счет наследника, но Европол и КаПо задержали перевод. Для получения денег надо заплатить 500 евро и получить сертификат, который подтвердит, что деньги имеют честное происхождение. До сообщения о необходимости уплатить налог человеку может быть также выслано извещение о наследстве с предупреждением, что деньги могут быть задержаны. Это мошенничество и ни в коем случае не надо никуда переводить деньги.
Веб-констебль Андеро Сепп пояснил, что похожие схемы неоднократно использовались и ранее, когда для получения мнимого наследства, посылки или выигрыша в лотерею от получателя требуют уплатить деньги под предлогом налога или таможенной пошлины.
"Для того, чтобы письмо выглядело достовернее, мошенники используют названия и логотипы известных и заслуживающих доверия фирм или организаций. Например, летом стали поступать звонки от имени банков, раньше были случаи, когда мошенники по телефону представляются сотрудниками государственных учреждений. В последнем случае письмо отравлено от имени Европола и в письме содержится предупреждение, что если человек не заплатит налог, то его могут вызвать в КаПо на допрос", — рассказал Андеро Сепп.
К данному моменту в полицию поступило сообщение об одном письме и получатель не понес материального ущерба. Вероятно, что такие письма были разосланы нескольким людям.
Сепп добавил, что при получении такого письма об этом следует сообщить полиции и ничего не платить. „Как правило, после того, как человек заплатит один раз, следует требование заплатить еще. Таким образом человек может лишиться тысяч евро, а надежды получить крупное наследство так и не реализуются", — предостерегает от мошенничества веб-полицейский.
Если вы получите такие письмо:
· Подумайте, насколько реально получение такого наследства.
· Проверьте адрес электронной почты отправителя.
· При необходимости свяжитесь с организацией, от имени которой пришло сообщение. Контакты найдите сами с официального сайта.
· Присмотритесь к содержанию письма — ошибки и странные выражения являются сигналом, что это обман.
· Сообщите о таком письме веб-констеблю и удалите письмо.
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