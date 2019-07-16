16.07.2019, 18:23

Осторожно! Мошенники вновь маскируются под почтовое предприятие Omniva


rus.delfi.ee
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Omniva sorteerimiskeskus 12.11.2018
Omniva sorteerimiskeskus 12.11.2018Foto: Andres Putting

Снова якобы от имени Eesti Post или Omniva проводится мошенническая кампания, в рамках которой злоумышленники обещают различные призы, призывают клиентов оставить отзыв об услуге или сообщают о прибытии платной посылки. Мошенническая кампания может вестись как по интернету, так и посредством СМС-сообщений. Omniva никак не связана с мошеннической кампанией и призывает своих клиентов проявлять осторожность.

Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса, номера или доменного имени поступает предложение. Если адрес какой-то необычный, то не следует открывать послание. Верное доменное имя Omniva — omniva.ee, а сообщения о прибытии посылок поступают с адреса teavitus@omniva.ee. Часто с мошеннических аккаунтов отправляются рекомендации для повышения уровня доверия неопытного веб-пользователя.

Никогда нельзя вводить свои данные, перейдя по ссылке, полученной в интернете или посредством СМС-сообщения. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карточки клиента, поэтому следует проявлять особую внимательность по отношению к таким извещениям, даже в том случае, если логотип кажется верным.

Что делать, если данные были введены?

Если владелец карточки в своей выписке обнаруживает операции, которые он не совершал, то по части этих операций следует подать банку заявление об обратном требовании и попросить закрыть кредитную карточку. Это можно сделать в том числе в интернет-банке. Далее обязательно стоит обратить внимание на различные возможности, которые банки предлагают для безопасного хранения своей кредитной карточки. Также стоит пересмотреть лимиты пользования карточками.

В случае кражи данных следует незамедлительно связаться со своим банком, чтобы сообщить ему о подозрении на кражу данных кредитной карточки; при необходимости следует также закрыть кредитную карточку.

Если данные кредитной карточки попали в чужие руки, то обычно покупки совершаются в разных местах, чтобы рассредоточить риски. Часто совершается очень маленькая (например, на сумму один евро) контрольная покупка, чтобы убедиться, что карточка работает. Затем совершается ряд более крупных покупок до тех пор, пока не исчерпываются установленные лимиты.

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