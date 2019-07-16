Осторожно! Мошенники вновь маскируются под почтовое предприятие Omniva

Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса, номера или доменного имени поступает предложение. Если адрес какой-то необычный, то не следует открывать послание. Верное доменное имя Omniva — omniva.ee, а сообщения о прибытии посылок поступают с адреса teavitus@omniva.ee. Часто с мошеннических аккаунтов отправляются рекомендации для повышения уровня доверия неопытного веб-пользователя.

Никогда нельзя вводить свои данные, перейдя по ссылке, полученной в интернете или посредством СМС-сообщения. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карточки клиента, поэтому следует проявлять особую внимательность по отношению к таким извещениям, даже в том случае, если логотип кажется верным.

Что делать, если данные были введены?

Если владелец карточки в своей выписке обнаруживает операции, которые он не совершал, то по части этих операций следует подать банку заявление об обратном требовании и попросить закрыть кредитную карточку. Это можно сделать в том числе в интернет-банке. Далее обязательно стоит обратить внимание на различные возможности, которые банки предлагают для безопасного хранения своей кредитной карточки. Также стоит пересмотреть лимиты пользования карточками.

В случае кражи данных следует незамедлительно связаться со своим банком, чтобы сообщить ему о подозрении на кражу данных кредитной карточки; при необходимости следует также закрыть кредитную карточку.