Осторожно, мошенники! Снова стали активнее поступать звонки от "маклеров", предлагающих выгодно вложить деньги

Полиции снова стали активнее поступать сообщения о схеме мошенничества, когда человеку звонят и предлагают "гарантированно удачно” инвестировать свои сбережения, пишет веб-контсебль Яна Фролова.
Мошенники просят доверчивого клиента установить на свой компьютер программы Anydesk или Teamviewer — при помощи этих программ злоумышленники получают контроль над чужим компьютером.
"Это может повлечь большие убытки, так как чужой человек получает доступ ко всем данным, в том числе и к паролям. Злоумышленники могут совершать сделки дистанционно, без ведома владельца компьютера. Если вам звонят с предложением инвестировать или "поиграть на бирже”, ответьте на такой звонок отказом и не вступайте в беседу", — объясняет Фролова.
Полиция просит рассказать об этих опасностях своим пожилым родственникам и другим членам семьи, которые могут не знать о такой схеме мошенничества.