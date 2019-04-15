15.04.2019, 16:31

Осторожно, мошенники! Снова стали активнее поступать звонки от "маклеров", предлагающих выгодно вложить деньги


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Oneplus 6Foto: Hendrik Osula

Полиции снова стали активнее поступать сообщения о схеме мошенничества, когда человеку звонят и предлагают "гарантированно удачно” инвестировать свои сбережения, пишет веб-контсебль Яна Фролова.

Мошенники просят доверчивого клиента установить на свой компьютер программы Anydesk или Teamviewer — при помощи этих программ злоумышленники получают контроль над чужим компьютером.

"Это может повлечь большие убытки, так как чужой человек получает доступ ко всем данным, в том числе и к паролям. Злоумышленники могут совершать сделки дистанционно, без ведома владельца компьютера. Если вам звонят с предложением инвестировать или "поиграть на бирже”, ответьте на такой звонок отказом и не вступайте в беседу", — объясняет Фролова.

Полиция просит рассказать об этих опасностях своим пожилым родственникам и другим членам семьи, которые могут не знать о такой схеме мошенничества.

Фролова отмечает, что жертвой мошенника можно стать также и при совершении сделки купли-продажи в интернете. Подробнее об этом читайте здесь.

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