Осторожно! Мошенники снова обещают подарки от имени Omniva, чтобы украсть ваши данные

Как сообщает Omniva, с данной кампанией, которая распространяется как в интернете, так и через SMS, эстонская почта никак не связана.

Omniva советует обращать внимание, с какого адреса электронной почты пришло письмо. Все письма от Omniva приходят с адресов с доменом omniva.ee, а сообщения о посылках — с адреса teavitus@omniva.ee.

Кроме того, Omniva никогда не спрашивает данные кредитных карт клиентов. Ни в коем случае нельзя вводить свои личные карты по ссылкам, полученным от мошенников через электронную почту и SMS.

Если же вы все же ввели свои данные и позже обнаружили пропажу денег с карточки, то нужно незамедлительно подать заявление в банк.