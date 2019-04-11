Осторожно! Мошенники рассылают сообщения от имени Swedbank, можно "попасть" на крупные суммы!

В четверг днем в Эстонии начали распространяться SMS с подозрительным содержанием, отправителем которых значится будто бы известный шведский банк Swedbank и которые ведут на веб-сайт с пдозрительным адресом, который очень похож на домашнюю страницу Swedbank.

В свою очередь, в банке уверяют, что они не рассылали эти SMS. "Советуем не открывать эти сообщения и ни в коем случае не переходить по ссылке и не копировать ее в интернет-браузер. Лучше всего стереть это сообщение при первой возможности", - сообщили в Swedbank.

Petusõnumid Foto: Swedbank





Petusõnumid Foto: Swedbank



