06.02.2020, 17:31

Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента

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Raha raiskamine
Raha raiskamineFoto: Argo Ingver

От имени Налогово-таможенного департамента (MTA) распространяется мошенническая схема, где при помощи поддельного письма пытаются склонить людей сделать перевод и выманить у них деньги.

Налогово-таможенный департамент предупреждает о мошеннической схеме, в отношении которой следует быть осторожными. "Заверяем, что Налогово-таможенный департамент не стоит за этими сообщениями. Просим не реагировать на письма", — значилось в предупреждении.

Maksu- ja tolliameti alt levitatav petukiri

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