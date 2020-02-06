06.02.2020, 17:31
Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента(1)
От имени Налогово-таможенного департамента (MTA) распространяется мошенническая схема, где при помощи поддельного письма пытаются склонить людей сделать перевод и выманить у них деньги.
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