Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента

Налогово-таможенный департамент предупреждает о мошеннической схеме, в отношении которой следует быть осторожными. "Заверяем, что Налогово-таможенный департамент не стоит за этими сообщениями. Просим не реагировать на письма", — значилось в предупреждении.

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