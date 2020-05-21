Осторожно! Мошенники под видом волонтеров выманивают у пожилых людей и инвалидов деньги

"На улице Вирби, два дня назад, две девушки в масках отправились к одному инвалиду. Предложили свою помощь с покупкой продуктов. Попросили предоплату в размере 20 евро и исчезли", — пишет НКО.

"Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что появились мошенники. Чтобы люди не открывали двери незнакомым и не давали им деньги", — призывает организация.

Волонтеры из OpenHeart MTÜ никогда не берут предоплаты и после покупки продуктов, принимают деньги только на основании чека из магазина. Волонтеры НКО всегда приходят одни и не берут с собой напарника.

"Человек, к кому приходит волонтер, от нашей организации, всегда знает его имя и номер телефона", — подчеркивает OpenHeart MTÜ.