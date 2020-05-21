Осторожно! Мошенники под видом волонтеров выманивают у пожилых людей и инвалидов деньги(2)
Благотворительная организация OpenHeart MTÜ пишет в Facebook, что появилась информация о мошенниках, которые пытаются нажиться на доверчивости пожилых людей.
Благотворительная организация OpenHeart MTÜ пишет в Facebook, что появилась информация о мошенниках, которые пытаются нажиться на доверчивости пожилых людей.
"На улице Вирби, два дня назад, две девушки в масках отправились к одному инвалиду. Предложили свою помощь с покупкой продуктов. Попросили предоплату в размере 20 евро и исчезли", — пишет НКО.
"Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что появились мошенники. Чтобы люди не открывали двери незнакомым и не давали им деньги", — призывает организация.
Волонтеры из OpenHeart MTÜ никогда не берут предоплаты и после покупки продуктов, принимают деньги только на основании чека из магазина. Волонтеры НКО всегда приходят одни и не берут с собой напарника.
"Человек, к кому приходит волонтер, от нашей организации, всегда знает его имя и номер телефона", — подчеркивает OpenHeart MTÜ.
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