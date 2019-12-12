Осторожно! Мошенники обещают отчаявшемуся человеку помощь, но в итоге он опять лишается денег

Похожий случай произошел с жителем Харьюмаа, 46-летним мужчиной, на счет которого пришли 450 евро. "Но очень быстро эти деньги, а также еще 1000 евро, уже имевшиеся на счету, были переведены дальше, после чего мошенники попросили мужчины добавить на счет денег. А именно, мошенник, представившийся сотрудником зарубежного банка, сказал, чтобы вернуть потерянные деньги, на счету должно быть 752 евро, которые пострадавший и добавил на счет. Мошенники получили и эти деньги", — рассказал полицейский.

Руководитель криминального бюро подчеркивает, что ни в коем случае нельзя предоставлять чужим людям доступ к своему компьютеру или банковскому счету. "Ни одно заманчивое обещание не должно перевесить те опасности, которые несет с собой выдача ваших личных данных. В компьютере мошенники получают доступ ко всем файлам, документам, фотографиям, э-почте. Потом злоумышленники могут воспользоваться этим в своих целях”, — пояснил Тамбре.

По словам Тамбре кроме того, что у пострадавших выманивают деньги, мошенники могут использовать доступ к банковскому счету, чтобы совершить другие преступления. „Со счетов пострадавших ушли деньги неизвестного происхождения, кроме мошенничества это может быть и отмывание денег", — сказал Урмет Тамбре.

По словам Урмета Тамбре, осведомленность людей о разных видах мошенничества все же растет и в полицию в ноябре обратились также люди, которые стали жертвами мошенничества и два месяца, и два года назад. Также люди связываются с полицией и в случаях, когда они получили такой звонок, но не попались на удочку.

"В этом большую роль сыграли средства массовой информации, которые помогают донести до людей информацию о разных видах мошенничества предупреждают людей", — добавил Тамбре.

"В Эстонии мошенникам будет, чем заняться, до тех пор, пока люди будут верить, что телефонный звонок может их сделать богатыми. Такое предложение, конечно, заманчиво, но надо помнить — никто не подарит вам деньги просто так. Если вы получили подозрительный звонок, можно смело связаться с полицией по номеру 612 3000, мы сможем дать вам совет и предостеречь вас от возможного мошенничества", — сказал Тамбре.

В этом году так называемые инвестиционные мошенники выманили у жителей Эстонии более трех миллионов евро. Наибольший ущерб понесли жители Таллинна и Харьюмаа — в общей сложности почти два миллиона евро. Жители Пярнумаа лишились почти 600 000 евро и Ида-Вирумаа почти 200 000 евро.