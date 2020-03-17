Осторожно! Мошенники могут использовать коронавирус для попытки выманить ваши деньги

В нескольких странах полиция получила сообщения о возможных телефонных мошенничествах и попытках заполучить чужие данные, когда в качестве предлога для выманивания денег преступники использовали тему коронавируса. И в Эстонии уже были такие попытки, но, по данным полиции, еще никто из эстоноземельцев не дал себя обмануть.
Примеры:
По телефону и в интернет-магазинах предлагают купить маски или дезинфекционные средства. Человек переводит деньги, но товара не получает.
На прошлой неделе многие люди получили по э-почте письмо якобы от Департамента здоровья — письмо содержало вирус.
Будьте внимательны и осторожны:
Не сообщайте свои личные данные или данные кредитной карты позвонившему вам незнакомцу
Проверьте информацию о предлагающем товар предприятии
Почитайте отзывы об интернет-магазине до совершения покупки
Убедитесь, что письмо пришло из достоверного источника
Если вы получили такой подозрительный звонок, сообщите полиции по номеру 612 3000
Если вас все же обманули, подайте заявление в полицию
Мошенники пытаются использовать людей, когда они наиболее уязвимы. И в чрезвычайной ситуации надо сохранять спокойствие и взвешенно относиться к подобного рода предложениям. Не дайте себя обмануть!
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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