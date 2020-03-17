Осторожно! Мошенники могут использовать коронавирус для попытки выманить ваши деньги

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telefoniga rääkimine Foto: Kretel Kuusk

В нескольких странах полиция получила сообщения о возможных телефонных мошенничествах и попытках заполучить чужие данные, когда в качестве предлога для выманивания денег преступники использовали тему коронавируса. И в Эстонии уже были такие попытки, но, по данным полиции, еще никто из эстоноземельцев не дал себя обмануть.