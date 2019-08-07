Осторожно, мошенники! Клиент банка LHV поверил фальшивке и потерял 14 000 евро(3)
Клиент банка LHV стал жертвой мошенников: он поверил фальшивому сообщению, в котором запрашивался его PIN-код. Очень скоро с его счета исчезли 14 000 евро.
Клиент банка LHV стал жертвой мошенников: он поверил фальшивому сообщению, в котором запрашивался его PIN-код. Очень скоро с его счета исчезли 14 000 евро.
"Невнимательность при введении PIN-кодов грозит людям реальной потерей денег, так как юридически при использовании средств аутентификации для подтверждения сделки отвечает клиент", - говорит коммерческий директор банка LHV Маргит Коткас.
"Конечно как банк мы поможем клиенту с возвращением денег и оспариванием сделки", - заверила она.
Павший жертвой мошенников клиент LHV сообщил Delfi, что получил якобы от имени банка SMS, в котором просили обновить счет. Он сделал это автоматически, так как внешне всё выглядело так, как и должно быть.
"Примерно через полчаса решил посмотреть состояние счета и обнаружил, что ушли 14 000 евро", - сказал он.
По словам Коткас и в июле были случаи, когда злоумышленники наугад рассылали сообщения, которые попали в том числе и клиентам LHV. И тогда были потерпевшие, которые ввели свои PIN-коды для Mobiil-ID или Smart-ID.
"Мы знаем о данных атаках, для их расследования возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследуются все аналогичные случаи, имевшие место в последнее время", - сообщил руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции и погранохраны Оскар Гросс.
Как сказала Коткас, в конце июля, когда стали распространяться фальшивые сообщения, большая часть клиентов избежала ущерба благодаря тому, что они сообщили банку о мошенничестве. Банк делает всё от него зависящее, чтобы повысить осведомленность клиентов о подобных схемах и вырабатывает меры по минимизации ущерба.
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