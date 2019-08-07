Осторожно, мошенники! Клиент банка LHV поверил фальшивке и потерял 14 000 евро

"Невнимательность при введении PIN-кодов грозит людям реальной потерей денег, так как юридически при использовании средств аутентификации для подтверждения сделки отвечает клиент", - говорит коммерческий директор банка LHV Маргит Коткас.

"Конечно как банк мы поможем клиенту с возвращением денег и оспариванием сделки", - заверила она.

Павший жертвой мошенников клиент LHV сообщил Delfi, что получил якобы от имени банка SMS, в котором просили обновить счет. Он сделал это автоматически, так как внешне всё выглядело так, как и должно быть.

"Примерно через полчаса решил посмотреть состояние счета и обнаружил, что ушли 14 000 евро", - сказал он.

По словам Коткас и в июле были случаи, когда злоумышленники наугад рассылали сообщения, которые попали в том числе и клиентам LHV. И тогда были потерпевшие, которые ввели свои PIN-коды для Mobiil-ID или Smart-ID.

"Мы знаем о данных атаках, для их расследования возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследуются все аналогичные случаи, имевшие место в последнее время", - сообщил руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции и погранохраны Оскар Гросс.