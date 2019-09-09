Оставленный на дороге сбитый лось стал причиной ДТП

О ДТП сообщили вчера в 20:57.

Вызванные по телефону Инспекции окружающей среды охотники увезли лося.

Об оставшихся на дороге в результате ДТП крупных диких животных следует сообщать по телефону Департамента шоссейных дорог 1510 и по телефону Инспекции окружающей среды 1313.

В случае прямой угрозы дорожному движению и человеческим жизням можно сообщить спасателям по номеру 112.