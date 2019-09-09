Оставленный на дороге сбитый лось стал причиной ДТП

Вчера вечером в деревне Ныгиару произошла авария, когда автомобиль наехал на лежащего на дороге лося, и в машину в свою очередь врезался сзади другой автомобиль. Животное погибло в результате уже ранее полученного от автомобиля удара, водитель уехал, никому не сообщив.
О ДТП сообщили вчера в 20:57.
Вызванные по телефону Инспекции окружающей среды охотники увезли лося.
Об оставшихся на дороге в результате ДТП крупных диких животных следует сообщать по телефону Департамента шоссейных дорог 1510 и по телефону Инспекции окружающей среды 1313.
В случае прямой угрозы дорожному движению и человеческим жизням можно сообщить спасателям по номеру 112.
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