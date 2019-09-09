Оставленный на дороге сбитый лось стал причиной ДТП

Вчера вечером в деревне Ныгиару произошла авария, когда автомобиль наехал на лежащего на дороге лося, и в машину в свою очередь врезался сзади другой автомобиль. Животное погибло в результате уже ранее полученного от автомобиля удара, водитель уехал, никому не сообщив.
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