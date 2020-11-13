Остановившему на пару часов движение поездов мужчине могут выставить огромный счет

Пресс-секретарь осуществляющего в Эстонии местные пассажирские железнодорожные перевозки предприятия Марийс Адамберг сообщила Delfi, что размер ущерба еще выясняется и станет известен в ближайшее время.

Она пояснила, что инцидент на железной дороге испортил вечер для очень многих людей, остановил движение поездов и причинил тем самым огромный ущерб. "Взвешиваем возможность предъявить требование о возмещении ущерба", — сказала Адамберг.

"Нахождение на железнодорожных путях — это умышленное игнорирование правил дорожного движения и норм безопасности, которое может закончиться очень трагически", — отметила представитель Elron.

Сообщение о нетрезвом агрессивном нарушителе в районе станции Лийва полиция получила во вторник в 16.07. Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.

Находившийся на месте фотограф Delfi сообщил, что молодой говорящий по-русски 33-летний мужчина стоял с бутылкой алкоголя в руках на железнодорожных путях.

Мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но позже выяснилось, что ни оружия, ни взрывного устройства у него не было.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.