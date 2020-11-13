13.11.2020, 12:58

Остановившему на пару часов движение поездов мужчине могут выставить огромный счет


Александер Пихлак
EST
Остановившему на пару часов движение поездов мужчине могут выставить огромный счет
Andres Putting

Во вторник вечером пьяный мужчина, встав на железнодорожные пути, остановил в районе станции Лийва в Нымме на два с половиной часа движение поездов. Размер нанесенного компании Elron ущерба еще уточняется, но предприятие взвешивает возможность выставить мужчине соответствующий счет.

Пресс-секретарь осуществляющего в Эстонии местные пассажирские железнодорожные перевозки предприятия Марийс Адамберг сообщила Delfi, что размер ущерба еще выясняется и станет известен в ближайшее время.

Она пояснила, что инцидент на железной дороге испортил вечер для очень многих людей, остановил движение поездов и причинил тем самым огромный ущерб. "Взвешиваем возможность предъявить требование о возмещении ущерба", — сказала Адамберг.

"Нахождение на железнодорожных путях — это умышленное игнорирование правил дорожного движения и норм безопасности, которое может закончиться очень трагически", — отметила представитель Elron.

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Сообщение о нетрезвом агрессивном нарушителе в районе станции Лийва полиция получила во вторник в 16.07. Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.

Находившийся на месте фотограф Delfi сообщил, что молодой говорящий по-русски 33-летний мужчина стоял с бутылкой алкоголя в руках на железнодорожных путях.

Мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но позже выяснилось, что ни оружия, ни взрывного устройства у него не было.

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