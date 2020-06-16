Оскорбившие преподавателя сексуального воспитания интернет-тролли предстанут перед судом

В 2018 году после обучения в Финляндии Рита Хольм дала в нескольких детских садах Эстонии лекции по сексуальном воспитанию. Записи лекций были выложены в интернет, после чего на Хольм обрушился гнев анонимных комментаторов.

В 2019 году Хольм предъявила оскорбившим ее людям требования в размере 1100 евро за комментарий. Уже тогда ее адвокат Роберт Сарв заявил о готовности идти в суд.

По словам Сарва, сейчас активно более двадцати дел и по еще трем удалось достичь компромисса. В среднем Хольм получила по 3000 евро от каждого комментатора. ”С некоторыми людьми сейчас идут переговоры, так как они понимают, что нельзя просто так обозвать другого человека педофилом и т.д.”, — добавил адвокат.