Ошеломляющие признания в суде: экономия на гаражной двери убила ребенка

"Погиб мой внук. У меня к вам куча вопросов" — начал свое выступление в Харьюском уездном суде дедушка погибшего ребенка Рейн Кюттим.

81-летний Кюттим работал в советское время в МВД следователем по особо важным делам.

Его слова были адресованы Тоомасу Лаану, директору фирмы AS Arkaadia Haldus, которая обслуживала многоквартирный дом в Кадриорге по адресу Коллане, 7. В этом доме при падении неисправной гаражной двери погиб 4-летний мальчик.

У дедушки есть подозрения в том, что обслуживающая фирма, получая ежемесячно с товарищества деньги за обслуживание, ничего, по-существу, не делала. Лаан в свою очередь перечисляет уйму дел, которыми занимается его фирма в рамках договорного обслуживания дома.

45 евро было для них слишком дорого

По словам Тоомаса Лаана, гаражная дверь и ее обслуживание — не было заботой его фирмы. Обязанности Arkaadia ограничивались электро- и водоснабжением плюс включение-выключение отопления. Гаражную дверь компания не обслуживала, за это отвечают работники, специализирующиеся на гаражных дверях.

"Какая фирма будет этим заниматься — решать квартирному товариществу", — пояснил Лаан. Предложение со стороны Arkaadia товарищество якобы посчитало слишком дорогим. По словам работника фирмы Вадима, "это было для них слишком дорого. 45 евро плюс НСО".

Председатель товарищества однако заявил: о том, что предложение сочли слишком дорогим и его отвергли, разговора не было. По словам нескольких участников судебного заседания, утверждения обслуживающей фирмы голословны. Никаких письменных документов о том, что предложение было сделано и отвергнуто не существует.

"Мы не обещали оказывать эту услугу"

В ходе последнего заседания суда спор сторон, по-существу, свелся к тому, включал ли договор на обслуживание дома также и гаражную дверь? Тоомас Лаан уверен, что нет. На что дедушка Рейн Кюттим задает вопрос: а что должен был делать диспетчер Arkaadia, когда председатель товарищества позвонил ему и сообщил, что гаражная дверь не работает?

"Напрямую он не должен был ничего делать, — считает Лаан — С тем же успехом товарищество могло бы само вызвать специалиста по обслуживанию гаражной двери. Но мы это делали".