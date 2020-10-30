Ошеломляющие признания в суде: экономия на гаражной двери убила ребенка
Строитель посчитал безопасную дверь слишком дорогой. Товарищество посчитало обслуживание двери слишком дорогим. В итоге неисправная дверь убила ребенка, пишет Eesti Ekspress.
Строитель посчитал безопасную дверь слишком дорогой. Товарищество посчитало обслуживание двери слишком дорогим. В итоге неисправная дверь убила ребенка, пишет Eesti Ekspress.
"Погиб мой внук. У меня к вам куча вопросов" — начал свое выступление в Харьюском уездном суде дедушка погибшего ребенка Рейн Кюттим.
81-летний Кюттим работал в советское время в МВД следователем по особо важным делам.
Его слова были адресованы Тоомасу Лаану, директору фирмы AS Arkaadia Haldus, которая обслуживала многоквартирный дом в Кадриорге по адресу Коллане, 7. В этом доме при падении неисправной гаражной двери погиб 4-летний мальчик.
У дедушки есть подозрения в том, что обслуживающая фирма, получая ежемесячно с товарищества деньги за обслуживание, ничего, по-существу, не делала. Лаан в свою очередь перечисляет уйму дел, которыми занимается его фирма в рамках договорного обслуживания дома.
45 евро было для них слишком дорого
По словам Тоомаса Лаана, гаражная дверь и ее обслуживание — не было заботой его фирмы. Обязанности Arkaadia ограничивались электро- и водоснабжением плюс включение-выключение отопления. Гаражную дверь компания не обслуживала, за это отвечают работники, специализирующиеся на гаражных дверях.
"Какая фирма будет этим заниматься — решать квартирному товариществу", — пояснил Лаан. Предложение со стороны Arkaadia товарищество якобы посчитало слишком дорогим. По словам работника фирмы Вадима, "это было для них слишком дорого. 45 евро плюс НСО".
Председатель товарищества однако заявил: о том, что предложение сочли слишком дорогим и его отвергли, разговора не было. По словам нескольких участников судебного заседания, утверждения обслуживающей фирмы голословны. Никаких письменных документов о том, что предложение было сделано и отвергнуто не существует.
"Мы не обещали оказывать эту услугу"
В ходе последнего заседания суда спор сторон, по-существу, свелся к тому, включал ли договор на обслуживание дома также и гаражную дверь? Тоомас Лаан уверен, что нет. На что дедушка Рейн Кюттим задает вопрос: а что должен был делать диспетчер Arkaadia, когда председатель товарищества позвонил ему и сообщил, что гаражная дверь не работает?
"Напрямую он не должен был ничего делать, — считает Лаан — С тем же успехом товарищество могло бы само вызвать специалиста по обслуживанию гаражной двери. Но мы это делали".
"И ваше предприятие никогда гаражную дверь не обслуживало?" — вновь дознается дедушка.
"Да, для этого есть специалисты, специфические запчасти, специфические смазки. Мы никогда никому не обещали оказывать такую услугу", — ответил Лаан.
"Есть ли существенная разница между обслуживанием и ремонтом?"
"Под обслуживанием понимается, к примеру, подтяжка клемм в электрощитке. Ремонт — это тогда, когда что-то ломается".
Однако Кюттим отмечает, что товарищество платило Arkaadia почти 400 евро в месяц. "И у нас идет сейчас спор — что вы должны были за эти деньги делать?". Лаан объясняет по второму кругу, как много забот по дому у обслуживающей фирмы.
В суде была приведена переписка между председателем товарищества Прийтом и управдомом от Arkaadia Вадимом, датируемая осенью 2015 года. Тогда Прийт написал, что гаражная дверь скрипит и в недовольном тоне спросил — разве обслуживание заключается лишь в замене лампочек? На что Arkaadia организовала обслуживание двери, которое провело OÜ Wiru Uks. Проблема исчезла, а значит претензия товарищества, по мнению Вадима, была разрешена.
Строитель дома хотел дверь подешевле
Восемь месяцев спустя, 15 мая 2016 года, в результате разрушения пружины гаражная дверь рухнула. Попавший под 123-килограммовую дверь 4-летний мальчик скончался на месте.
Как выяснилось в ходе полицейского расследования, у двери отсутствовала обязательная защита против падения. Когда однажды в 2010 дверь обслуживала известная фирма Kinema, то ее работник обратил внимание клиента на этот недостаток.
В то же время, когда данный дом строила закрывшаяся к сегодняшнему дню фирма Facio, наличие защиты на двери еще не было обязательным, и стоители выбрали более дешевый вариант.
"Установка защиты — дело клиента, он же за это платит. Мы бы с удовольствием эту защиту продали", — сказал на суде директор Kinema Свен Коткас и добавил, что цена вопроса составляла бы 500-800 крон (32-51 евро).
При этом Коткас отметил, что обычный человек, не являющийся специалистом (к примеру, управдом Вадим), не мог оценить опасность, которую представляет данная гаражная дверь. Он также упомянул, что в Финляндии такие гаражные двери приравниваются к лифтам, которые требуют регулярного и отвечающего требованиям обслуживания.
Добавим, что подсудимыми по данному делу стали двое рабочих компании Wiru Uks Руслан и Евгений. Прокуратура обвиняет их в причинении смерти ребенку, так как они не выполнили надлежащим образом свою служебную обязанность, то есть не установили при обслуживании на дверь предотвращающее падение устройство. Рабочие свою вину не признают.
На вопрос адвоката одного из подсудимых, почему обслуживающая дом фирма Arkaadia не укрепила на гаражной двери табличку, предупреждающую о том, что дверь сломана, управдом Вадим ответил, что это не входит в его рабочие обязанности.
Суд продолжается.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Что означает эхо в телефонных разговорах
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь