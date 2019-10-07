07.10.2019, 21:09
Опять фальшивки! Клиентов банка LHV вновь пытаются обмануть
Отдел рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы предостерегает, что от имени банка LHV действуют мошенники, передает rus.err.ee.
Отдел рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы предостерегает, что от имени банка LHV действуют мошенники, передает rus.err.ee.
В теме электронного письма написано Teade telegrammi edastamise kohta ("Сообщение о передаче телеграммы).
При нажатии на ссылку открывается веб-страница, напоминающая домашнюю страницу LHV, на которой пользователя просят зайти в интернет-банк.
Департамент не рекомендует открывать ссылки в фишинговых письмах.
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