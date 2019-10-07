Опять фальшивки! Клиентов банка LHV вновь пытаются обмануть

Отдел рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы предостерегает, что от имени банка LHV действуют мошенники, передает rus.err.ee.
В теме электронного письма написано Teade telegrammi edastamise kohta ("Сообщение о передаче телеграммы).
При нажатии на ссылку открывается веб-страница, напоминающая домашнюю страницу LHV, на которой пользователя просят зайти в интернет-банк.
Департамент не рекомендует открывать ссылки в фишинговых письмах.
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