Операция "Рождество": в сети полиции Базеля попался воришка из Эстонии

Как сообщило в понедельник Министерство юстиции и безопасности, аресты были произведены с санкции прокуратуры, в том числе по подозрению в краже из магазинов и сумок. Арестованы 25 мужчин и четыре женщины.

Согласно сообщению, 15 предполагаемых похитителей прибыли из Румынии, семь - из Алжира и по два - из Албании и Марокко. Были арестованы по одному человеку из Грузии, Эстонии и Швейцарии.

Операция "Ноэль" проходит не первый год. В период с 2016 по 2019 год в ее рамках проверке в разные годы подвергались от 47 до 120 человек. В результате действий правоохранителей арестовывались от 16 до 36 человек.