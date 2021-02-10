Опасный прецедент? Иранцы тайно переплыли по реке Нарве в Эстонию и так и не были высланы из страны

Полиция задержала двух иранцев, прокурор отдал их под суд, а суд признал виновными — но в итоге мужчины все-таки получили то, чего хотели. А между тем даже неизвестно, кто такие на самом деле Хамид и Насер — если это их настоящие имена.

Если верить официальным документам эстонских властей, то мужчины родились аж в 1381. Все-таки им не 640 лет, а год указан согласно исламскому календарю — в переводе на григорианский календарь это 1962 год.

Соответственно, на момент незаконного пересечения границы нарушители должны были быть почти 60-летними. На самом же деле они были значительно моложе. Обследовавший их эксперт смог лишь сказать, что им как минимум 18 лет. В суде они заявили, что родились в 2001 году.

Что более менее точно известно об иранцах, так это их время проникновения в Эстонию. В августе 2019 года полиция проверила полученную от местных жителей наводку о двух мужчинах в спортивной одежде, которые шли в окрестностях Нарвы по дороге в окрестностях Нарвы.

Опасный сплав по бурной реке

По-русски мужчины не говорили. Один из них мог что-то сказать на английском, но откуда они здесь взялись выведать не удалось. Они говорили, что направляются в Таллинн и Хельсинки и упоминали что-то о друзьях в Финляндии.

Полиция задержала мужчин, которые вели себя спокойно и доставила их в пограничный кордон. При осмотре их сумок обнаружились мокрые полотенца и носки.

Проверявшие берега реки Нарвы пограничники нашли там детское плавучее средство, похожее на надувную лодку, а также арабские и российские монеты. Во время следствия Хамид объяснил, что мужчины переплывали реку и их лодка прохудилась, поэтому до берега они доплыли самостоятельно.

Во время проходившего в Йыхви летом 2020 года судебного процесса Насер признал себя частично виновным в нарушении границы Эстонии, но не сожалел об этом. Хамид не сделал ни того, ни другого.

Незаконное пересечение границы в группе карается тюремным заключением сроком до одного года. Если бы полиция задержала мужчин по-отдельности, то их и вовсе нельзя было бы отдать под суд. Так как их задержали вдвоем, то они уже были группой.