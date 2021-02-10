10.02.2021, 12:45

Опасный прецедент? Иранцы тайно переплыли по реке Нарве в Эстонию и так и не были высланы из страны

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Тармо Вахтер
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Опасный прецедент? Иранцы тайно переплыли по реке Нарве в Эстонию и так и не были высланы из страны
Fotomontaaž

Два иранца с туманным прошлым смогли просочиться через эстонскую правовую систему - нелегально проникших в страну мужчин так и не выслали на родину, хотя и вынесли приговор.

Полиция задержала двух иранцев, прокурор отдал их под суд, а суд признал виновными — но в итоге мужчины все-таки получили то, чего хотели. А между тем даже неизвестно, кто такие на самом деле Хамид и Насер — если это их настоящие имена.

Если верить официальным документам эстонских властей, то мужчины родились аж в 1381. Все-таки им не 640 лет, а год указан согласно исламскому календарю — в переводе на григорианский календарь это 1962 год.

Соответственно, на момент незаконного пересечения границы нарушители должны были быть почти 60-летними. На самом же деле они были значительно моложе. Обследовавший их эксперт смог лишь сказать, что им как минимум 18 лет. В суде они заявили, что родились в 2001 году.

Что более менее точно известно об иранцах, так это их время проникновения в Эстонию. В августе 2019 года полиция проверила полученную от местных жителей наводку о двух мужчинах в спортивной одежде, которые шли в окрестностях Нарвы по дороге в окрестностях Нарвы.

Опасный сплав по бурной реке

По-русски мужчины не говорили. Один из них мог что-то сказать на английском, но откуда они здесь взялись выведать не удалось. Они говорили, что направляются в Таллинн и Хельсинки и упоминали что-то о друзьях в Финляндии.

Полиция задержала мужчин, которые вели себя спокойно и доставила их в пограничный кордон. При осмотре их сумок обнаружились мокрые полотенца и носки.

Проверявшие берега реки Нарвы пограничники нашли там детское плавучее средство, похожее на надувную лодку, а также арабские и российские монеты. Во время следствия Хамид объяснил, что мужчины переплывали реку и их лодка прохудилась, поэтому до берега они доплыли самостоятельно.

Во время проходившего в Йыхви летом 2020 года судебного процесса Насер признал себя частично виновным в нарушении границы Эстонии, но не сожалел об этом. Хамид не сделал ни того, ни другого.

Незаконное пересечение границы в группе карается тюремным заключением сроком до одного года. Если бы полиция задержала мужчин по-отдельности, то их и вовсе нельзя было бы отдать под суд. Так как их задержали вдвоем, то они уже были группой.

Вируский окружной прокурор Мари Луук требовала для каждого из них по семь месяцев тюремного заключения, высылку из Эстонии и запрет на въезд в страну на шесть лет. В итоге судья Инна Кирсипуу признала их виновным и наказал каждого пятью месяцами тюремного заключения.

Так как мужчины находились под стражей начиная с 12 апреля 2020 года, то уже 12 сентября того же года они вышли на свободу.

Высылать или не высылать — вот в чем вопрос

Однако судья посчитала, что высылка иранцев из Эстонии необходима. В юридическом плане это было бы дополнительное наказание, для которого, по мнению судьи не было необходимости. Она допускала последующую высылку мужчин из страны, но это, по ее мнению, надо было решать в рамках административного производства, а не уголовного процесса.

Прокурор Луук была не согласна с этим. По ее мнению, у иранцев не должно было создаваться впечатление, что государство, чей порядок пересечения границы они так жестко нарушили, позволяет им дальше оставаться на своей территории.

Кроме того, мужчины не ходатайствовали об убежище в России, где провели как минимум две недели. В Эстонии же хотели получить убежище, только если их обязуют покинуть страну. Прокурор засомневалась в их мотивах, что подкрепил и тот факт, что иранцы сами отозвали свои ходатайства.

Тартуский окружной суд не удовлетворил апелляцию прокурора, посчитав маловероятным, что мужчины совершат в Эстонии новые преступления, поэтому нет необходимости их высылать.

Однако прокурор считает, что не выслав иранцев из страны, создается опасный прецедент, который дает другим иностранцам поощряющий посыл о том, что в Эстонию можно нелегально попасть и тут остаться.

В итоге Госсуд не стал рассматривать кассацию прокурора Луук и в январе в силу вступило постановление судьи Кирсипуу.

А что же с иранцами? Они освободились из тюрьмы прошлой осенью. Полиция пыталась выслать их из Эстонии, но безрезультатно, так как Иран не признавал их своими гражданами, а мужчины не содействовали установлению своей личности.

Их отправили ночевать в приют для бездомных и обязали отмечаться в полиции. С 17 ноября 2020 года о местонахождении Хамида и Насера ничего неизвестно — они пропали, как иголка в стоге сена.

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