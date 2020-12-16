Опасная ситуация: около половины проверенных торговых центров не отвечают требованиям пожаробезопасности

Требованиям соответствовало 54% проверенных магазинов, у 46% нашлись те или иные недостатки.

”Основные недостатки связаны с путями эвакуации и эвакуационными выходами. Зачастую двери, находящиеся на эвакуационных путях, не открывались без ключей или же пути эвакуации были чем-то заставлены. Также проблемными местами можно назвать установку и обслуживание противопожарных систем и открытые противопожарные двери”, — пояснила руководитель отдела по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, добавив, что обнаруженные проблемные места повторяются из года в год. В 2018 году требованиям соответствовало 53% проверенных в ходе рейда магазина, и тогда основными проблемами так же были эвакуационные пути.

”То, что в ходе проверки мы обнаружим недочеты именно в связи с путями эвакуации, мы предвосхищали, но надеялись на то, что их будет существенно меньше. При нарушениях безопасности эвакуационных путей Спасательный департамент действует по принципу нулевой толерантности, поскольку именно от их безопасности в случае несчастья может зависеть жизнь сотен людей. И здесь послаблений делать нельзя”, — сказала Тяхе. Спасательный департамент в ходе выявленных нарушений начал 46 производств о проступке.

Согласно закону о пожарной безопасности, нарушения, касающиеся путей эвакуации, могут караться денежным штрафом, предусмотренным как для физических, так и для юридических лиц. Это такие нарушения, как, например, запирание на ключ дверей эвакуационных выходов или складирование вещей на путях эвакуации или перед эвакуационными выходами.

Несмотря на то, что половина из проверенных магазинов ”проштрафились”, были и те, кто бросился в глаза в хорошем смысле этого выражения. Инспектора Спасательного департамента выделили Pärnu Kaubamaja, который много внимания уделяет ежедневной безопасности. К счастью, такие примеры есть по всей Эстонии, что подтверждает то, что находятся такие собственники и управляющие, для которых безопасность клиентов и персонала является приоритетом.