"Он гулял по деревне и присел отдохнуть". Бдительный мужчина, опознавший стрелка с Теллискиви, рассказал об его обнаружении

Ивар нашел Райво не случайно. Знакомый сообщил ему, что на автобусной остановке Набала якобы видели мужчину, подозрительно похожего на Юримяэ, которого разыскивает полиция. Ивар решил проехать мимо остановки, чтобы проверить эту информацию.

"Проехал мимо и обратно: действительно — подозрительная схожесть. Сообщил в полицию", — подевал Ивар. Сам же за развитием событий он следить не стал.

Также, по словам Ивара, местные жители некоторое время наблюдали, как Юримяэ гулял по деревне. "Видать, присел на остановке отдохнуть", — предgоложил Ивар. В деревне не было паники: тогда еще не успели сопоставить ,что к чему.

По словам Ивара, он оружием не размахивал, а на остановки вместе с Юримяэ был один сельский житель, который время от времени пытался уехать автостопом в сторону Кийли.

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм.

Второй мужчина находится в тяжелом состоянии.