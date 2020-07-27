Omniva предупреждает: злоумышленники вновь охотятся за данными клиентов!
В Эстонии вновь активизировались злоумышленники, которые организовали якобы от имени почтового предприятия Omnivа (Eesti post) мошенническую кампанию, в рамках которой пытаются заполучить личные данные клиентов. Они обещают различные призы, призывая клиентов дать оценку услугам или сообщают о прибытии платной посылки.
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