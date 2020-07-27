Omniva предупреждает: злоумышленники вновь охотятся за данными клиентов!

В Эстонии вновь активизировались злоумышленники, которые организовали якобы от имени почтового предприятия Omnivа (Eesti post) мошенническую кампанию, в рамках которой пытаются заполучить личные данные клиентов. Они обещают различные призы, призывая клиентов дать оценку услугам или сообщают о прибытии платной посылки.
Мошенники действуют как в интернет-среде, так и с помощью SMS. Omniva ничего общего с этой кампанией не имеет и призывает своих клиентов к осторожности.
Следует обращать внимание, с какого адреса, номера или интернет-домена поступает предложение. Если речь идет не об адресе Omnivа, то нужно, конечно, данное сообщение игнорировать. Интернет-доменом Eesti Posti и Omniva является адрес "omniva.ee", а информация о прибытии посылок приходит с адреса "teavitus@omniva.ee".
Ни в коем случае нельзя вводить в ссылки, полученные в интернете или по SMS, свои данные. Omniva никогда не запрашивает данные кредитных карт своих клиентов, поэтому стоит быть в отношении таких запросов особенно внимательными. Даже если логотип вам покажется правильным.
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