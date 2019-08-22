Окружной суд не изменил приговор убийце школьницы из Кохтла-Ярве

Тартуский окружной суд оставил в силе приговор 19-летнему Артему Дроникову, который, согласно вынесенному в мае решению Вируского уездного суда, был признан виновным в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве и приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщает rus.err.ee.
Окружной суд не удовлетворил как просьбу адвоката смягчить приговор, так и требование потерпевшей стороны ужесточить наказание.
Тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года. Вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали Артема — бывшего бойфренда Насти.
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