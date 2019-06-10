10.06.2019, 17:40

Окружной суд частично удовлетворил апелляцию директора Института Пушкина Андрея Красноглазова

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rus.delfi.ee
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Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents
Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverentsFoto: Priit Simson

Тартуский окружной суд 28 мая частично отменил обвинительный приговор уездного суда в той части, которая касается признания директора Института Пушкина Андрея Красноглазова виновным в присвоении, назначении ему штрафа в размере 2500 евро, и возложения на Красноглазова и Институт Пушкина обязанности самостоятельно оплатить свои расходы на адвокатов.

Взамен отмененной части решения уездного суда окружной суд принял новое решение, согласно которому Красноглазов оправдан по обвинению в присвоении, поскольку имеющиеся улики не позволяют устранить разумные сомнения в справедливости этого обвинения, пишет rus.err.ee.

Кроме того, Красноглазову назначается штраф в размере 1000 евро, а государство должно возместить расходы на юридическую помощь Красноглазову в размере 2730 евро, а Институту Пушкина — в размере 500 евро.

В остальной части решение уездного суда от 18 февраля 2019 года оставлено без изменений: Красноглазов признан судом виновным в подделке документов и использовании поддельных документов.

Решение окружного суда может быть обжаловано в Государственном суде в течение 30 дней после его вынесения.

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