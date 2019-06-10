Окружной суд частично удовлетворил апелляцию директора Института Пушкина Андрея Красноглазова(2)
Тартуский окружной суд 28 мая частично отменил обвинительный приговор уездного суда в той части, которая касается признания директора Института Пушкина Андрея Красноглазова виновным в присвоении, назначении ему штрафа в размере 2500 евро, и возложения на Красноглазова и Институт Пушкина обязанности самостоятельно оплатить свои расходы на адвокатов.
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