Окружной суд частично оправдал основного фигуранта громкого дела о торговле эстонским гражданством и смягчил ей наказание

Окончательный приговор, который должен быть отбыт, составляет 3 года, 10 месяцев и 28 дней лишения свободы. Отправляться за решетку 70-летней Генрихсон не придется, если в течение 5-летнего испытательного срока она не совершит новое преступление и будет выполнять наложенные на нее обязательства.

Такое решение коллегия окружного суда по уголовным делам аргументировала почтенным возрастом обвиняемой, ее нетрудоспособностью и плохим состояние здоровья. На решение в течение 30 дней можно подать кассационную жалобу.

Напомним, что в апреле прошлого года Харьюский уездный суд признал Любовь Генрихсон виновной по обвинению в организации преступной группировки и руководстве ею, получении взятки, подделке документов, мошенничестве и прочих преступлениях.

Судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством, начался в 2018 году.

Помимо нее, обвинение было предъявлено еще 11 лицам. На Генрихсон работали многие работники Департамента полиции и погранохраны, которые делали все для того, чтобы клиенты Генрихсон получили вид на жительство или эстонское гражданство, подделывая для этого государственные документы, в том числе, например, результаты экзамена по языку, виды на жительство, являющиеся основанием для получения гражданства документы и медицинские справки.

Подробнее о судебном процессе и личности обвиняемой вы можете прочитать здесь.