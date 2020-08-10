Охранники заметили по камерам видеонаблюдения подростков, которые пьяными отправились в парк аттракционов на воде

Восьмого августа примерно в 5:30 утра в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал тревоги из расположенного на канале Анне парка аттракционов на воде O2; по камерам видеонаблюдения удалось увидеть трех находящихся в воде подростков.

Прибывший на место происшествия за пять минут сотрудник патруля G4S нашел на берегу одежду и обувь. Там же находилась и литровая стеклянная бутылка с 68-градусной водкой. Половина алкогольного напитка уже была выпита. Молодежь плавала в воде и забралась на аттракционы водного парка.

Поскольку купаться в нетрезвом состоянии опасно, а в водном парке запрещено находиться в то время, когда он закрыт, охранник вызвал полицию. Стражи порядка прибыли через несколько минут. Охранник и полицейские дали двум находившимся в воде юношам и одной девушке распоряжение выйти на берег. Один из молодых людей (как выяснилось впоследствии, несовершеннолетний) пытался спрятаться, но ему это не удалось. Он все-таки выполнил распоряжение охранника и вышел на берег.

Как выяснила полиция, все купальщики употребляли алкоголь. Им разъяснили, что идти в воду в нетрезвом состоянии очень опасно. По словам охранника, подростки пошатывались, их речь была несвязной.

Полиция зафиксировала инцидент, взяла пьяного несовершеннолетнего подростка под свою опеку и позже передала его родителям. Совершеннолетних отпустили после разъяснительной беседы.

Представители парка аттракционов на воде O2 напоминают всем посетителям, что безопасность превыше всего: на водные аттракционы следует идти трезвым и в спасательном жилете.