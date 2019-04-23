Охранники G4S задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать сотрудницу отеля

Двадцать первого апреля в 5:22 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал паники из расположенного в Таллинне в Старом городе отеля. Прибывшие на место происшествия за несколько минут патрули получили информацию о том, что говоривший по-фински мужчина, который зашел в отель с улицы, напал на сотрудницу отеля и пытался ее изнасиловать.

Женщина оказала сопротивление и несмотря на сложную ситуацию смогла вызвать помощь, нажав на кнопку паники. Также она прибегла к хитрости, убеждая мужчину, что организует им номер в отеле. Идя к номеру, она постучала в дверь одного из номеров и позвала на помощь. Вышедший оттуда мужчина понял, что женщина в опасности, и пришел ей на помощь. Злоумышленнику же удалось выбежать на улицу через заднюю дверь отеля.

Прибывшие на место происшествия охранники незамедлительно приступили к поискам подозреваемого. В это же время специалист центра управления G4S выяснял у сотрудницы отеля обстоятельства инцидента. В ходе беседы женщина сообщила, что видит, как напавший на нее мужчина входит в отель через заднюю дверь. Центр управления сразу передал эту информацию охранникам и полиции.

В отеле мужчина попытался убежать от охранников, однако ему это не удалось. По оценке охранников, мужчина вел себя неадекватно и, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанного передали полиции, которая зафиксировала происшествие и доставила нападавшего в участок.

Сотрудница отеля в ходе нападения получила незначительные травмы, однако медпомощь ей не потребовалась.