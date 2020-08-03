03.08.2020, 22:45

Охранники G4S не дали двум нетрезвым водителям сесть за руль


EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kiur Kaasik

За последние дни работники охранного предприятия G4S дважды забирали ключи от автомобиля и задерживали водителей, степень алкогольного опьянения которых была настолько большой, что теперь их ждет наказание в уголовном порядке. Благодаря своей внимательности и быстрым действиям охранники не дали нетрезвым людям продолжить путь на автомобиле.

Первый случай произошел в четверг, 30 июля, примерно в 22 часа. В Саку охранник из патруля G4S заметил на Таллиннском шоссе серый автомобиль Saab, манера езды которого вызывала подозрения: машина приближалась то к одной обочине, то к другой, остановилась на круговом перекрестке и поехала на парковку магазина. ”На парковке она задела бордюр. В это время из магазина еще выходили последние посетители”, — описал ситуацию охранник.

Он сообщил об инциденте в полицию и заблокировал машину патрульным автомобилем так, чтобы находившаяся за рулем Saab женщина не смогла уехать задним ходом. ”Она хотела выехать задним ходом, но этому удалось воспрепятствовать. Я распахнул дверь, поставил машину на ручной тормоз и забрал ключи”, — рассказал сотрудник охранной фирмы.

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Находившаяся за рулем женщина средних лет попыталась оказать сопротивление, но несмотря на это охраннику удалось держать при себе ключи от Saab до прибытия полиции. Водитель с трудом держалась на ногах, ее речь была несвязной. Прибывшие через пару минут полицейские зафиксировали у нее тяжелую степень опьянения. Нарушительницу задержали и доставили в полицейский участок.

Аналогичный случай произошел в пятницу, 31 июля, примерно в 17 часов в Пылва, когда инкассатор G4S, у которого в это время был перерыв, заметил, как из магазина выходит мужчина с явными признаками опьянения. На глазах у сотрудника G4S он уронил и разбил вдребезги бутылку игристого вина, после чего сел за руль синего автомобиля Škoda.

”Я позвонил на 112 и поехал за этой машиной, — рассказал инкассатор. — Водитель заехал на находящуюся поблизости заправку, чтобы заправить автомобиль”. Работник G4S воспользовался ситуацией. Когда водитель вышел из своего транспортного средства, охранник вынул ключ из замка зажигания Škoda и вызвал на подмогу патруль G4S.

Водитель Škoda пытался убедить инкассатора, что он трезв, но его шаткая походка и неадекватное поведение дали внимательному инкассатору повод усомниться в правдивости слов мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя Škoda степень опьянения, наказываемую в уголовном порядке, поэтому мужчина был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и доставлен в арестный дом.

По словам майора полиции из Лыунаской префектуры Арво Турба, население почти каждый день сообщает об опасных для других участников дорожного движения водителях, и полиция искренне благодарит всех за сотрудничество и стремление сообща повысить безопасность движения.

”Полиция обращает пристальное внимание на нетрезвых и других опасных водителей как в ходе ежедневного надзора за дорожным движением, так и во время рейдов и более масштабных акций. Помимо полиции, помощь в том, чтобы отстранять опасных водителей от участия в дорожном движении или и вовсе не пускать их за руль, также могут оказывать все внимательные и небезразличные люди. Если вы увидите, что ваш пьяный друг или незнакомый человек садится за руль, лучше всего просто забрать у него ключи, преградить ему путь или предложить подвезти его. Но если вмешиваться не желательно или же человек не осмеливается сделать это, следует обязательно сообщить об опасном водителе в полицию”, — отметил Турба. Он добавил, что превенция — лучше, чем несчастный случай, и для предотвращения последнего годятся все разрешенные средства и меры.

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