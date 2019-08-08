Охранник задержал мужчину, пытавшегося украсть лодочный мотор

В среду в 03:45 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал тревоги от охранного оборудования, размещенного в магазине в волости Раэ. На изображении с камер видеонаблюдения специалист центра управления G4S увидел, как мужчина разбивает витрину большим камнем, входит в магазин и пытается вынести оттуда лодочный мотор.

На место происшествия незамедлительно был отправлен патруль G4S, и поскольку по видеоизображению было выявлено правонарушение, о произошедшем известили полицию. Прибывший на место за пять минут охранник G4S застал 47-летнего правонарушителя в тот момент, когда тот ставил мотор в припаркованный рядом с разбитой витриной легковой автомобиль.

Охранник задержал мужчину и передал его полиции. Правонарушитель и ранее попадал в поле зрения стражей порядка.

Поскольку в ходе кражи взломщик повредил ногу, его доставили в больницу на осмотр. Также у него было выявлено алкогольное опьянение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.