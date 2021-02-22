Охранник спас мужчину, который оставил еду на включенной плите и уснул

В пятницу, 19 февраля, в 20:37 датчик дыма и угарного газа Nublu, установленный в частном доме в деревне Таммисте (волость Тори), передал в центр управления G4S сигнал пожарной тревоги. Работник G4S позвонил клиенту, но на звонок никто не ответил. К счастью, трубку взяло следующее контактное лицо, указанное в списке, и попросило G4S отправить патруль проверить ситуацию.

Прибывший на место происшествия охранник постучал в дверь, однако ее никто не открыл. В окно было видно, что на диване спит человек и комната заполнена дымом. Услышав стук в окно, мужчина проснулся, громко закашлял и открыл охраннику дверь.

Как выяснилось, жилец дома готовил еду и заснул. Еда пригорела на плите, и комната заполнилась дымом.

Охранник вывел мужчину на свежий воздух, снял с плиты посуду с пригоревшей едой и проветрил помещение.

Находившийся в доме мужчина признался охраннику, что употребил алкоголь и ничего не помнит о приготовлении еды. Он был очень благодарен за то, что охранная фирма заметила угрозу пожара, быстро отреагировала и приехала на помощь.

Охранник G4S вызвал скорую помощь и спасателей. Медики осмотрели мужчину и разрешили ему остаться дома. Спасатели на всякий случай проверили помещения, чтобы убедиться, что опасности нет.

В этом году это уже третий случай, когда работники G4S спасают мужчин, которые оставляют посуду с едой на включенной плите и засыпают так крепко, что не слышат даже громкой сигнализации датчика дыма и угарного газа. К счастью, они использовали датчик Nublu, который отправляет сигнал в центр управления G4S, откуда на помощь высылается охранник — благодаря этому и удавалось спасти людям жизнь.