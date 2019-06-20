Охранник G4S спас жизнь мужчине, заснувшему с сигаретой

17 июня в 19:25 в находящемся в Таллинне в районе Кристийне общежитии

прозвучал сигнал пожарной тревоги. Дежуривший в здании охранник G4S увидел, что сигнал поступил от датчика, расположенного на кухне на четвертом этаже, и отправился проверить ситуацию.

На месте выяснилось, что пожар начался в расположенной рядом с кухней комнате, в которой нетрезвый молодой человек заснул с сигаретой, из-за чего загорелся матрас.

Охранник разбудил мужчину, потушил дымившийся матрас мокрым полотенцем, открыл окно, чтобы проветрить помещение, и сообщил о произошедшем Центру оповещения о тревоге.

Ранее в комнате имелся дымовой датчик, но мужчина снял его, тем самым подвергнув опасности свою жизнь.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи доставили мужчину в больницу.