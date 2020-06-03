Ограничения на передвижение во время ЧП не снизили количество несчастных случаев

Руководитель продукции страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик пояснила, что прежде всего страховку от несчастных случаев берут для себя, близких и детей с целью покрыть возможные инциденты, происходящие во время активного времяпрепровождения или на тренировках. Реальность же такова, что большая часть несчастий происходит в невинных домашних ситуациях.

”Больше всего несчастных случаев происходит, когда человек просто поскользнулся или запнулся. И это чаще всего случается дома. Поскольку в последнее время люди проводили дома больше времени, доля таких происшествий выросла”, — отметила Велли-Вяллик.

Увы, такие падения не всегда носят невинный характер и часто влекут за собой большие расходы, не говоря о смертельных случаях. Например, часто при падении с лестницы или иной высоко расположенной поверхности люди ломают ребра. Такая травма часто лишает человека трудоспособности, что компенсирует страховка. В рамках одного страхового случая Salva пострадавший клиент запнувшись упал с двухметровой высоты и сломал позвоночник. После падения ему пришлось проползти несколько метров, чтобы вызвать помощь.

”На рост домашних несчастных случаев повлиял и рост количества ремонтно-садовых работ, в ходе которых случаются падения с всевозможных лестниц и крыш, или наносятся увечья электрическими рабочими инструментами. Вспоминается случай, когда при работе с циркулярной пилой человек настолько глубоко порезал руку, что пострадали и сухожилия, и кость”, — рассказала Велли-Вяллик.

Треть страховых случаев Salva Kindlustus приходится на несовершеннолетних. Здесь тоже много падений, но спектр несчастий шире — вплоть до опрокидывания на себя кастрюли с горячим супом.

Велли-Вяллик пояснила, что, к сожалению, само слово ”несчастье” означает нечто неожиданное, ведь ко всему невозможно подготовиться заранее, но с некоторыми факторами тем не менее лучше считаться. ”Дети и подростки и так весьма активны, а лето и долгие каникулы означают, что все больше времени будет проводиться на улице, где возможностей получить травму гораздо больше”, — отметила Велли-Вяллик.