03.06.2020, 13:31

Ограничения на передвижение во время ЧП не снизили количество несчастных случаев


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Viru raba matkarada, kui juba kehtis reegel 2+2.
Viru raba matkarada, kui juba kehtis reegel 2+2. Foto: Priit Simson

Если обычно около четверти несчастных случаев происходит дома и около 35 процентов — вне дома, при занятиях спортом или во время прочего досуга, то во время ограничений на передвижения доля несчастий, происходящих дома, выросла до 50 процентов. При этом общее количество таких случаев осталось на уровне прошлого года, показывает статистика Salva Kindlustus.

Руководитель продукции страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик пояснила, что прежде всего страховку от несчастных случаев берут для себя, близких и детей с целью покрыть возможные инциденты, происходящие во время активного времяпрепровождения или на тренировках. Реальность же такова, что большая часть несчастий происходит в невинных домашних ситуациях.

”Больше всего несчастных случаев происходит, когда человек просто поскользнулся или запнулся. И это чаще всего случается дома. Поскольку в последнее время люди проводили дома больше времени, доля таких происшествий выросла”, — отметила Велли-Вяллик.

Увы, такие падения не всегда носят невинный характер и часто влекут за собой большие расходы, не говоря о смертельных случаях. Например, часто при падении с лестницы или иной высоко расположенной поверхности люди ломают ребра. Такая травма часто лишает человека трудоспособности, что компенсирует страховка. В рамках одного страхового случая Salva пострадавший клиент запнувшись упал с двухметровой высоты и сломал позвоночник. После падения ему пришлось проползти несколько метров, чтобы вызвать помощь.

”На рост домашних несчастных случаев повлиял и рост количества ремонтно-садовых работ, в ходе которых случаются падения с всевозможных лестниц и крыш, или наносятся увечья электрическими рабочими инструментами. Вспоминается случай, когда при работе с циркулярной пилой человек настолько глубоко порезал руку, что пострадали и сухожилия, и кость”, — рассказала Велли-Вяллик.

Треть страховых случаев Salva Kindlustus приходится на несовершеннолетних. Здесь тоже много падений, но спектр несчастий шире — вплоть до опрокидывания на себя кастрюли с горячим супом.

Велли-Вяллик пояснила, что, к сожалению, само слово ”несчастье” означает нечто неожиданное, ведь ко всему невозможно подготовиться заранее, но с некоторыми факторами тем не менее лучше считаться. ”Дети и подростки и так весьма активны, а лето и долгие каникулы означают, что все больше времени будет проводиться на улице, где возможностей получить травму гораздо больше”, — отметила Велли-Вяллик.

Так как большая часть несчастных случаев у молодежи так или иначе связана с активной деятельностью, это отражается и на характере травм: переломы, ушибы, разрывы и растяжения связок. Эти травмы могут потребовать долгого лечения и использования вспомогательных средств.

Это означает, что в некоторых случаях родителям приходится оставлять работу ради ухода за ребенком. Здесь также на помощь придет страхование от несчастных случаев, которое не допустит возникновения бреши в семейном бюджете из-за того, что родителю придется временно остаться с ребенком дома.

При травмах Salva выплачивает компенсацию за причиненные страдания, но если травма повлечет за собой хроническое нарушение здоровья, то к ней добавляется и компенсация за постоянное увечье. Если в результате несчастного случая пострадавшего направляют в больницу, расходы на лечение покрывает Больничная касса, но расходы на необходимую для полного выздоровления платную врачебную помощь или восстановительное лечение покрывает страховка от несчастного случая.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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