Один мужчина пырнул другого ножом: в социальных сетях распространяется видео жестокой драки

Далее драка продолжается и тот, которого ударили ножом, валит противника на пол.

”Данное видео датируется весной этого года. Инцидент произошел 17 марта около трех часов ночи в городе Выру”, — сказала Delfi веб-констебль Вилле Ряник.

В ходе совместного распития алкогольных напитков между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого 31-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им 36-летнего мужчину. Ударившего доставили в арестный дом и задержали в качестве подозреваемого. Потерпевшего доставили в больницу.

Также Ряник заметила, что распространение подобных роликов в соцсетях может негативно повлиять на молодежь. Кроме того, обычно в таких публикациях отсутствует контекст, который зачастую очень важен.