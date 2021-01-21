21.01.2021, 13:38

Один из участников гонки со смертельным исходом на Лаагна теэ отпущен на свободу

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Avarii Lasnamäel
20. JUUNI 2020: Avarii LasnamäelHenri-Kristian Kirsip

Судебные заседания по делу аварии на Лаагна теэ, унесшей жизни двух человек, начнутся в феврале.

Харьюский уездный суд решил удовлетворить ходатайство защиты Вячеслава Калашникова — мужчину отпустят на свободу и заменят арест электронным браслетом.

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