Один из участников гонки со смертельным исходом на Лаагна теэ отпущен на свободу(16)
Судебные заседания по делу аварии на Лаагна теэ, унесшей жизни двух человек, начнутся в феврале.
Судебные заседания по делу аварии на Лаагна теэ, унесшей жизни двух человек, начнутся в феврале.
Харьюский уездный суд решил удовлетворить ходатайство защиты Вячеслава Калашникова — мужчину отпустят на свободу и заменят арест электронным браслетом.
Калашникова обвиняют в пособничестве тому, что Иса Халилов нарушил правила дорожного движения, в результате чего из-за его неосторожности погибли два человека, а еще два получили серьезные травмы. Суд посчитал, что если бы 29-летний Калашников не поехал с Халиловым наперегонки, то столь трагических последствий, очевидно, не было бы.
Так как Калашникова обвиняют в дорожно-транспортном преступлении, то электронный браслет ограничивает его передвижение и опасность совершения очередного преступления меньше.
Судья почитал крайне маловероятным, что мужчина может совершить преступления другого рода. До этого он никогда не был наказан в уголовном порядке.
Ранее Госсуд не удовлетворил предыдущую жалобу защиты Калашникова об освобождении из-под стражи. По оценке Госсуда, поскольку стиль вождения Калашникова (скорость и опасные маневры) оказали влияние на ехавшего позади него Халилова, то его роль в гонках была существенной и она напрямую связана с тяжелыми последствиями. Таким образом, Калашникова можно рассматривать как отдельного исполнителя.
Вечером 20 июня 2020 года в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.
Авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний Иса Халилов, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.
Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.
Позже был установлен еще один участник событий — водитель желтого автомобиля Chevrolet Camaro (Вячеслав Калашников), который перед аварией гнал вместе с участвовавшей в ДТП машиной Халилова.
Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.
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