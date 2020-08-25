Один из подозреваемых в причастности к убийству в Ласнамяэ задержан

"Могу подтвердить, что сегодня был задержан 30-летний Максим Васильев", — сказала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт.

Дополнительную информацию о задержании власти не раскрывают. В том числе о том, где и когда Васильев был задержан, а также оказывал ли он сопротивление.

Двое остальных подозреваемых пока на свободе, но правоохранители советуют им добровольно явиться в полицейский участок.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко, полиция по-прежнему просит сообщить об этом по номерам 112 или 51 79 643 или по э-почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Самостоятельно задерживать их ни в коем случае не следует, говорят полицейские.

PPA